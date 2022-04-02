Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 апреля 2022 г., 12:39

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 2 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 17800
самолеты – 143
вертолеты – 134
танки – 631
бронетранспортеры/бронемашины – 1776
артиллерийские системы – 317
системы ПВО – 54
реактивные системы залпового огня – 96
оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
автомобильная техника – 1236
бензовозы – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 87
катера/корабли – 7
спецтехника – 24

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 Литва заявила, что первой в ЕС отказалась от российского газа
18:56 СК РФ возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде по статье "теракт"
18:32 Украинские власти: российские военные обстреляли районную больницу Балаклеи
17:24 Турция готова помочь в эвакуации морем жителей Мариуполя
16:49 Российские военные разогнали митинг протеста "против российской оккупации" в Энергодаре
16:05 В Генштабе ВСУ назвали число российских военных, находящихся на территории Украины
15:06 Украинские СМИ: россияне взяли в заложницы одну из женщин, находившихся в роддоме Мариуполя
13:42 В зоне боевых действий под Киевом найден погибшим украинский фотограф Макс Левин
12:39 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
11:55 Минобороны РФ сообщило о поражении 67 "военных объектов"
Загрузка...