Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 38-й день войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 2 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 17800
самолеты – 143
вертолеты – 134
танки – 631
бронетранспортеры/бронемашины – 1776
артиллерийские системы – 317
системы ПВО – 54
реактивные системы залпового огня – 96
оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
автомобильная техника – 1236
бензовозы – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 87
катера/корабли – 7
спецтехника – 24
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