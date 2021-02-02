Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима

Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального срока в колонии. За вычетом 10 месяцев, которые политик уже отбыл под домашним арестом в 2014 году, он должен будет провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Об этом сообщил телеканал "Дождь".

Алексей Навальный до оглашения приговора, пытаясь поддержать свою жену, находящуюся в зале, показал ей жестами сердечко. Пристав потребовал от него перестать общаться жестами.

Ведущие телеканала "Дождь" обратили внимание, что еще до оглашения переговора на сайте телеканала RT появилась новость про Навального, в интернет-адресе которой было написано: "navalny_osuzhden_na_3,5_goda" (Навальный обсужден на 3,5 года). Таким образом, ведущие сделали вывод о том, что о том, каким будет решение суда, было известно заранее.

Решение о замене условного срока вступит в силу через 10 дней, в течение которых стороны могут обжаловать приговор.

Алексей Навальный, выступая ранее на суде с последним словом, заявил, что президентом России Владимиром Путиным движет обида, потому то в историю он войдет как отравитель.

"И сколько бы [Путин] ни пытался изображать из себя геополитика, его обида в отношении меня – в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как Владимир отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием", - сказал Навальный.

Оппозиционер также заявил, что цель государства в этом процессе - напугать людей, и напомнил, что, как уже признал ЕСПЧ, дело "Ив Роше" полностью сфабриковано.