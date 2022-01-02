Посольство Израиля в Киеве осудило марш в честь Бандеры

1 января в Киеве прошел марш в честь основателя ОУН Степана Бандеры. Ставшей традиционной акция была приурочена ко дню рождения Бандеры. Участники факельного шествия дошли от парка Шевченко и до офиса президента Украины.

В этом году акция была более многочисленной, чем год назад.

Сайт "Сегодня" отмечает, что один из участников акции нес антисемитский плакат.

"В целом, мероприятие прошло спокойно, без каких-либо эксцессов и под контролем полицейских", – пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Посольство Израиля в Киеве опубликовала следующий комментарий по поводу прошедшей акции: "Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддержал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша – согласно закону, принятому в Украине в 2021 году".