Посольство Израиля в Киеве осудило марш в честь Бандеры
1 января в Киеве прошел марш в честь основателя ОУН Степана Бандеры. Ставшей традиционной акция была приурочена ко дню рождения Бандеры. Участники факельного шествия дошли от парка Шевченко и до офиса президента Украины.
В этом году акция была более многочисленной, чем год назад.
Сайт "Сегодня" отмечает, что один из участников акции нес антисемитский плакат.
"В целом, мероприятие прошло спокойно, без каких-либо эксцессов и под контролем полицейских", – пишет агентство "Интерфакс-Украина".
Посольство Израиля в Киеве опубликовала следующий комментарий по поводу прошедшей акции: "Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры. Прославление тех, кто поддержал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша – согласно закону, принятому в Украине в 2021 году".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Суд отменил переименование проспектов в Киеве в честь Бандеры и Шухевича
Посол Израиля выразил возмущение в связи с тем, что во Львове объявили 2019-й "годом Бандеры"
Украина: факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры
В шествии в честь дня рождения Бандеры в центре Киева участвовали 10 тысяч человек