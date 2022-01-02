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NEWSru.co.il :: В мире2 января 2022 г., 10:46

Сотни сожженных машин: Франция отметила Новый год

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Сотни сожженных машин: Франция отметила Новый год

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в новогоднюю ночь были подожжены 874 автомобиля – по сравнению с 1316 машинами, которые были сожжены двумя годами раньше.

По его мнению, снижение числа сгоревших автомобилей связано с ростом полицейского присутствия на улицах городов. Главная цель полиции – следить за соблюдением ограничений, связанных с COVID-19, но полицейские сдерживают и хулиганов.

Сомнительная традиция отмечать новый год, превращая машины в костры, родилась в конце XX века в кварталах бедноты Страсбурга, но быстро распространилась по всей Франции. Следует отметить, что в 2020 году из-за введенного локдауна учет сожженных машин не велся.


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