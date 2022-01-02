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NEWSru.co.il :: В мире2 января 2022 г., 10:19

Житель Южной Кореи бежал в КНДР

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Житель Южной Кореи бежал в КНДР

Комитет начальников штабов вооруженных сил республики Корея сообщил, что вечером 1 января на восточном участке границы была предпринята успешная попытка проникновения на территорию КНДР.

Военнослужащие увидели человека, приблизившегося к заграждению. Чтобы предотвратить нарушение, на место были направлены военнослужащие, но к тому времени как они оказались в нужной точке, человек уже был в Северной Корее.

Власти направили в КНДР официальный запрос, в котором призывали обеспечить безопасность нарушителя, однако ответ на запрос получен не был. Судьба человека, пересекшего границу, неизвестна.


Ширина демилитаризованной зоны на границе двух стран составляет около четырех километров. Несмотря на название, ее постоянно патрулируют войска, с обеих сторон расположены минные поля и противотанковые заграждения.

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