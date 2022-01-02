Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире2 января 2022 г., 13:11

Новые орденоносцы в Великобритании: Дэниэль Крейг сравнялся с Джеймсом Бондом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Новые орденоносцы в Великобритании: Дэниэль Крейг сравнялся с Джеймсом Бондом

Британский актер Даниэль Крейг, снявшийся в роли Джеймса Бонда в шести фильмах об агенте 007, был удостоен Ордена святого Михаила и святого Георгия – того же, что и воплощенный им киногерой.

Примечательно, что деятели искусств награждаются этим орденом достаточно редко, зато им награждаются подданные Ее Величества за достижения на поприще иностранных дел. Именно за это награда была вручена суперагенту, придуманному Яном Флемингом.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр был награжден самой престижной гражданской наградой Соединенного Королевства – Орденом подвязки. Его обладатель возводится и в рыцарское достоинство. Политик уже попросил, чтобы к нему обращались "сэр Тони" - без особых церемоний.


Рыцарями стали и руководители британской системы здравоохранения, сыгравшие важную роль в борьбе с коронавирусом: главный санитарный врач Крисс Уитти, профессор Джонатан Ван-Там, директор службы здравоохранения д-р Дженни Харрис и глава службы вакцинации д-р Джуд Рейн.

Среди обладателей Ордена Британской империи – теннисистка Эмили Радукану, в 19 лет победившая на открытом чемпионате США, и певица Мелани Браун, которая под именем Мел Би выступала в группе Spice Girls. Браун была удостоена за благотворительную деятельность.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:11 Новые орденоносцы в Великобритании: Дэниэль Крейг сравнялся с Джеймсом Бондом
10:46 Сотни сожженных машин: Франция отметила Новый год
10:19 Житель Южной Кореи бежал в КНДР
09:01 В здании парламента ЮАР в результате пожара обрушилась крыша
05:55 Посольство Израиля в Киеве осудило марш в честь Бандеры
17:35 В возрасте 49 лет умерла режиссер и аниматор Галина Воропай
15:48 Правозащитный центр "Весна": в Беларуси почти тысяча политзаключенных
08:21 В США сокращен на 100 лет приговор виновнику смертоносного ДТП
07:26 Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принес присягу на Таймс-сквер
06:30 Давка во время религиозного праздника в Индии, погибли не менее 12 человек
Загрузка...