Новые орденоносцы в Великобритании: Дэниэль Крейг сравнялся с Джеймсом Бондом

Британский актер Даниэль Крейг, снявшийся в роли Джеймса Бонда в шести фильмах об агенте 007, был удостоен Ордена святого Михаила и святого Георгия – того же, что и воплощенный им киногерой.

Примечательно, что деятели искусств награждаются этим орденом достаточно редко, зато им награждаются подданные Ее Величества за достижения на поприще иностранных дел. Именно за это награда была вручена суперагенту, придуманному Яном Флемингом.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр был награжден самой престижной гражданской наградой Соединенного Королевства – Орденом подвязки. Его обладатель возводится и в рыцарское достоинство. Политик уже попросил, чтобы к нему обращались "сэр Тони" - без особых церемоний.

Рыцарями стали и руководители британской системы здравоохранения, сыгравшие важную роль в борьбе с коронавирусом: главный санитарный врач Крисс Уитти, профессор Джонатан Ван-Там, директор службы здравоохранения д-р Дженни Харрис и глава службы вакцинации д-р Джуд Рейн.

Среди обладателей Ордена Британской империи – теннисистка Эмили Радукану, в 19 лет победившая на открытом чемпионате США, и певица Мелани Браун, которая под именем Мел Би выступала в группе Spice Girls. Браун была удостоена за благотворительную деятельность.