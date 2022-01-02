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NEWSru.co.il :: В мире2 января 2022 г., 21:53

Власти Болгарии уверены, что у многих умерших от COVID-19 были поддельные сертификаты о вакцинации

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Власти Болгарии уверены, что у многих умерших от COVID-19 были поддельные сертификаты о вакцинации

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков поручил полиции проверить подлинность сертификатов о вакцинации у граждан, умерших от коронавируса.

В интервью местному телеканалу Петков заявил, что таким образом полиции удастся выйти на тех, кто выдает фальшивые сертификаты.

В воскресенье, 2 января, главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев сообщил, что в стране выявлены первые 12 случаев заражения штаммом "омикрон". Лишь про одного из заболевших известно, что он вернулся из-за границы. Все зараженные переносят заболевание в легкой форме.


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