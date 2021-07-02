В Бостоне при попытке похищения ранен раввин русскоязычной общины. Нападавший задержан

В Бостоне преступник под угрозой пистолета попытался вынудить сесть в свой автомобиль посланника ХАБАДа Шломо Ногинского. Когда раввин отказался подчиниться и начал убегать, преступник догнал его и нанес несколько ножевых ранений.

Ногинский (50) работает в русскоязычной еврейской общине квартала Брайтон в Бостоне. Инцидент произошел возле синагоги "Shaloh House", в которой находится также еврейская школа.

Пострадавший посланник доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное и нет угрозы жизни.

Нападавший задержан. При задержании у него были изъяты огнестрельное оружие и нож. Муниципальная полиция проверяет, было ли нападение совершено на почве национальной ненависти.

В еврейских объектах квартала усилена охрана, сообщает портал движения ХАБАД.