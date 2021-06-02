МИД РФ: представители ФАТХа и ХАМАСа прибудут в Москву для консультаций
В среду, 2 июня, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что представители различных палестинских движений, включая ХАМАС, намерены посетить Москву для консультаций, передает агентство РИА Новости.
"И ФАТХ, и ХАМАС, и другие организации с Западного берега. Мы ведём не только телефонные, но в целом активные контакты со всеми палестинскими структурами", – сказал Богданов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Кто именно из представителей ФАТХа и ХАМАСа отправится в Москву, пока неизвестно. Полный список организаций, приглашенных для консультаций в Россию, пока не публикуется.
Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. Предыдущий такой визит состоялся в октябре 2020 года.
Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.
Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство.
В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".
Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Нынешний глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа Сергеем Лавровым в марте 2020 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно встречался в Москве.
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