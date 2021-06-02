МИД РФ: представители ФАТХа и ХАМАСа прибудут в Москву для консультаций

В среду, 2 июня, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что представители различных палестинских движений, включая ХАМАС, намерены посетить Москву для консультаций, передает агентство РИА Новости.

"И ФАТХ, и ХАМАС, и другие организации с Западного берега. Мы ведём не только телефонные, но в целом активные контакты со всеми палестинскими структурами", – сказал Богданов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Кто именно из представителей ФАТХа и ХАМАСа отправится в Москву, пока неизвестно. Полный список организаций, приглашенных для консультаций в Россию, пока не публикуется.

Представители ХАМАСа посещают Москву регулярно. Предыдущий такой визит состоялся в октябре 2020 года.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".