Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые
Вечером в понедельник, 2 мая, в Одессе прогремел мощный взрыв, которому предшествовал сигнал воздушной тревоги. Об обстреле города сообщил сайт УНИАН.
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненые.
"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Марченко в телеграм-канале.
В телеграм-канале спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука говорится, что под обстрел также попало "религиозное сооружение".
По данным УНИАН ракетному обстрелу также подвергся город Николаев, в котором было слышно несколько взрывов.
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