Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые

Вечером в понедельник, 2 мая, в Одессе прогремел мощный взрыв, которому предшествовал сигнал воздушной тревоги. Об обстреле города сообщил сайт УНИАН.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненые.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Марченко в телеграм-канале.

В телеграм-канале спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука говорится, что под обстрел также попало "религиозное сооружение".

По данным УНИАН ракетному обстрелу также подвергся город Николаев, в котором было слышно несколько взрывов.