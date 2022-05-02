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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 19:53

Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые

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Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые

Вечером в понедельник, 2 мая, в Одессе прогремел мощный взрыв, которому предшествовал сигнал воздушной тревоги. Об обстреле города сообщил сайт УНИАН.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненые.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Марченко в телеграм-канале.


В телеграм-канале спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука говорится, что под обстрел также попало "религиозное сооружение".

По данным УНИАН ракетному обстрелу также подвергся город Николаев, в котором было слышно несколько взрывов.

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