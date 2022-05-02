ВСУ: около острова Змеиный "Байрактар" уничтожил два российских катера "Раптор"

Утром в понедельник, 2 мая, возле острова Змеиный были уничтожены две российских патрульных катера "Раптор", сообщает командование вооруженных сил Украины.

Судя по опубликованному сообщению, катера были уничтожены ракетами, выпущенными БПЛА "Байрактар ТБ-2" (турецкого производства).

Отметим, что минобороны РФ давно заявляет, что российскими военными сбито больше "байрактаров", чем Турция поставила Украине.

Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России. Этот проект разработан в КБ АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"" по заданию ВМФ ВС России. Строительство катеров ведётся на верфи "Пелла" в городе Отрадное Ленинградская область.