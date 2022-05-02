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NEWSru.co.il :: В мире2 мая 2022 г., 10:29

ВСУ: около острова Змеиный "Байрактар" уничтожил два российских катера "Раптор"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ВСУ: около острова Змеиный "Байрактар" уничтожил два российских катера "Раптор"

Утром в понедельник, 2 мая, возле острова Змеиный были уничтожены две российских патрульных катера "Раптор", сообщает командование вооруженных сил Украины.

Судя по опубликованному сообщению, катера были уничтожены ракетами, выпущенными БПЛА "Байрактар ТБ-2" (турецкого производства).

Отметим, что минобороны РФ давно заявляет, что российскими военными сбито больше "байрактаров", чем Турция поставила Украине.


Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России. Этот проект разработан в КБ АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"" по заданию ВМФ ВС России. Строительство катеров ведётся на верфи "Пелла" в городе Отрадное Ленинградская область.

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