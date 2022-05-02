ООН: около 5,5 млн беженцев покинули Украину после начала войны

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули около 5,5 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 2 мая): Польша (около 3 млн), Румыния (826 тыс.), Венгрия (530 тыс.), Молдова (448 тыс.), Словакия (379 тыс.).

ООН, ссылаясь на данные, полученные от правительства РФ, передает, что более 681 тыс. украинцев перебрались или были вывезены принудительно в Россию (это, в том числе, жители ЛНР и ДНР, переехавшие 21-23 февраля, или эвакуированные уже после начала войны).

При этом ООН заявляет, что более 10 млн человек были перемещены внутри Украины, спасаясь от войны. В руководстве ООН признают, что их данные о внутренних переселенцах в Украине могут быть неполными.

ООН также сообщает, что более 1,3 млн украинцев вернулись или возвращались в Украину, а потом снова выезжали. Но, судя по имеющимся, многие возвращаются на родину, когда появляется такая возможность.