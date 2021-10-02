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NEWSru.co.il :: В мире2 октября 2021 г., 16:42

СМИ разместили фото израильтянки, пережившей Холокост, назвав ее "секретарем дьявола"

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Сторожевая башня и крематорий в концлагере Штуттгоф

В конце минувшей недели СМИ сообщили о начавшемся в Германии процессе по делу 96-летней Ирмгард Фурхнер, обвиняемой в пособничестве убийству 1112 человек в годы Второй мировой войны (тогда она работала секретаршей коменданта концлагеря Штуттгоф).

Однако сообщения о Фурхнер были проиллюстрированы фотографией 99-летней Диты Шперлинг, одной из немногих оставшихся в живых заключенных Штуттгофа, сообщает Times of Israel. Ее показания против Фурхнер являются важным свидетельством на этом процессе. В частности, британская Daily Mail опубликовала фотографию Диты Шперлинг, подписав ее "Секретарь дьявола".

Родственники Шперлинг пытались исправить эти ошибки, обращаясь в СМИ с просьбой убрать или заменить фото.


Дита Сперлинг, уроженка Ковно (Каунас), была депортирована в Штуттгоф вместе с матерью 19 июля 1944 года после того, как ее муж, Иегуда Зупович, полицейский Ковенского гетто, был казнен нацистами за сотрудничество с партизанами. В настоящее время Дита Шперлинг живет в Тель-Авиве.

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96-летняя экс-секретарша коменданта концлагеря помещена в следственный изолятор
 

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