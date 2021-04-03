Атака на КПП у Капитолия. Злоумышленник был сторонником "Нации ислама"

Правоохранительные органы США установили личность мужчины, пытавшегося прорваться через КПП у Капитолия и сбившего при этом двух сотрудников полиции, сообщает CNN.

Это – 25-летний Ной Грин из Индианы, безработный. Он утверждал, что американские власти его преследуют и пытаются контролировать его мозг. Кроме того, Грин был сторонником "Нации ислама" и ее лидера Луиса Фаррахана, известного своей антисемитской позицией.

Грин окончил в 2019 году Университет Кристофера Ньюпорта в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, получив степень бакалавра. За несколько недель до предпринятой им атаки он жаловался в социальных сетях, что потерял работу и страдает от ряда заболеваний, в том числе паранойи и пищевых отравлений.

Менее чем за два часа до нападения Грин опубликовал несколько сторис на своей странице в Instagram. В частности, в них были ссылки на другие видео с лидером "Нации ислама" Луисом Фарраханом. Одно из видео было подписано следующим образом: "Власти США – враг номер один для чернокожих!"

Накануне автомобиль Ноя Грина протаранил заграждение у въезда на территорию Капитолия, после чего водитель вышел из машины с ножом в руках. Он был застрелен.

В результате атаки погиб Вильям "Билли" Эванс, 18 лет прослуживший в рядах полиции. Еще один полицейский получил ранения.