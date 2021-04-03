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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2021 г., 14:53

В Нью-Йорке злоумышленник с ножом атаковал хасидскую семью; муж, жена и ребенок ранены

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В Нью-Йорке злоумышленник с ножом атаковал хасидскую семью; муж, жена и ребенок ранены

Полиция Нью-Йорка начала следствие по делу о нападении на семью ультраортодоксальных евреев, осуществленном в конце минувшей недели, сообщает The Hill.

22-летний мужчина, одетый в традиционную хасидскую одежду, его 23-летняя жена и годовалый ребенок, туристы из Бельгии, совершали прогулку по Нижнему Манхэттену. Шедший им навстречу мужчина под зонтом, поравнявшись с ними, позволил им немного отойти, а затем напал на супругов со спины. Пара бросилась бежать (при этом женщина немного задержалась из-за коляски с ребенком); злоумышленник, размахивая ножом, преследовал их несколько метров, а затем отстал.

В результате нападения мужчина, женщина и ребенок получил легкие ранения.


Отмечается, что нападение не было ничем спровоцировано, нападавший не делал никаких антисемитских заявлений. Полиция установила личность нападавшего: это – 30-летний Дэррил Джонс. Он задержан и находится под стражей.

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