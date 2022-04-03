В Белгородской области России вновь прогремели взрывы
В воскресенье, 3 апреля, в районе Томаровки Белгородской области (РФ), недалеко от границы с Украиной, прогремели мощные взрывы, сообщает агентство Reuters. Информация подтверждается российскими источниками.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
Как сообщалось ранее, в предрассветное время 1 апреля с вертолетов был нанесен ракетный удар по нефтебазе в Белгороде. Власти РФ возложили ответственность на вооруженные сил Украины. Однако власти Украины не стали официально признавать причастность ВСУ к этой атаке.
Ранее, 29 марта, около Белгорода произошли взрывы на территории военного склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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