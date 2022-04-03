Совет безопасности Украины: Россия готовится к затяжной войне

Центр борьбы с дезинформацией Совета национальной безопасности Украины сообщает, что отвод российских войск из Киевской и Черниговской областей на самом деле представляет собой передислокацию перед новой попыткой наступления.

"Российская пропаганда активно распространяет тезис: "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может быть уверен в своей безопасности"", - говорится в сообщении СНБО.

В нем также приводятся опубликованные телеканалом CNN данные американской разведки, согласно которым Россия переносит центр своих усилий на восток Украины и намерена именно там отпраздновать победу в войне – независимо от реальной ситуации. Это произойдет 9 мая – в день победы.

При этом, несмотря на провал блицкрига, Россия не отказалась от намерения захватить всю территорию Украины. Ракетные обстрелы населенных пунктов в центре и на западе страны будут продолжаться.

Телеканал CNN цитирует западного дипломата, сообщившего, что Путин готовится к длительной войне по чеченскому сценарию – просто потому, что это единственный оставшийся вариант. Оперативную паузу на западе объясняют весенней распутицей.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин решил назначить командующего операцией. Скорее всего, это будет руководитель военных действий на юге, где российская армия достигла наибольшего успеха.