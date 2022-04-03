Верещук: в Киевской области убита староста села и ее семья

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Ольга Сухенко, староста села Мотыжин Бучанского района Киевской области, найдена убитой. Также убиты ее муж и сын. Их тела обнаружили после освобождения Мотыжина.

Ольгу, Игоря и Александра Сухенко похитили 23 марта и их местонахождение было неизвестно.

Согласно заявлению Верещук, на сегодняшний день российские военные удерживают 11 глав местных общин из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей.