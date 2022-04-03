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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 10:48

Представитель минобороны РФ сообщил об ударах по НПЗ и хранилищам горючего в районе Одессы

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Представитель минобороны РФ сообщил об ударах по НПЗ и хранилищам горючего в районе Одессы

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 3 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", – заявил Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ", – говорится в заявлении представителя минобороны РФ.


"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждает Конашенков.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.

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// NEWSru.co.il // В мире // 03 апреля 2022
Российская армия обстреляла цели в районе Одессы

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