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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 12:35

Плакат с цитатой из Льва Толстого признали призывом к свержению Путина

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Плакат с цитатой из Льва Толстого признали призывом к свержению Путина

Сотрудники московского ОВД "Хамовники" составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил на участника антивоенной манифестации А.Н. Никитина. Основанием для этого стала цитата из Льва Толстого, сообщает ОВД-Инфо.

"Патриотизм - отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство", - было написано на плакате Никитина. Цитата взята из книги Толстого "Христианство и патриотизм", написанной в 1893-1894 годах.

"Общеизвестный факт, что в произведениях, публицистических статьях Толстого жестко критиковался правящий режим, в особенности за оправдание насилия при социальном взрыве. Таким образом, действия гражданина Никитина следует трактовать как призыв к свержению действующей власти, а также следованию идеологии Толстого Л.Н." - отмечается в протоколе.


Ранее за публичное чтение Некрасова была задержана переводчица Любовь Сумм – внучка поэта Павла Когана. "То слезы бедных матерей! Им не забыть своих детей, Погибших на кровавой ниве, Как не поднять плакучей иве Своих поникнувших ветвей", - было написано на плакате, который она держала.

Добавим, что именно в Хамовниках была расположена московская усадьба Льва Толстого. Сейчас в ней находится государственный музей классика русской словесности.

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