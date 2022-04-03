"Удары наносят всем, что придумано для уничтожения людей". Интервью с защитником Мариуполя

Наша редакция продолжает публиковать материалы про Мариуполь – город на берегу Азовского моря, который практически полностью разрушен российскими и пророссийскими войсками.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с начальником патрульной полиции Донецкой области Михаилом Вершининым, в настоящий момент участвующим в обороне Мариуполя.

Какова сейчас ситуация в городе? Какая часть города захвачена российскими войсками? В каких районах ведутся бои?

Бои ведутся абсолютно во всех районах. Можно сказать, что полностью захвачен 23-й микрорайон. Во всех остальных районах ведутся бои разной интенсивности, в последнее время очень ожесточенные. Ситуация в городе максимально критическая. Представьте Алеппо, только еще жестче.

Остались ли в городе муниципальные власти? Действуют ли полиция и спасательные службы?

Я не думаю, что в городе остались муниципальные власти. И ни полиция, ни спасательные службы не действуют. Из всей городской полиции остались человек 20-30. Остальные либо уехали, либо перешли на сторону оккупантов. Русские создают свои службы спасения и берут туда тех, кто работали в наших службах.

Кроме того, когда российская армия начала наносить по городу ракетно-бомбовые удары, они целенаправленно уничтожали всю инфраструктуру – газ, свет, воду, связь. В том числе бомбили больницы и станции спасателей. У нас больше нет спасательной техники, машин скорой помощи.

Кто защищает город и под чьим командованием?

Основные защитники города – это полк "Азов". Кроме этого, 36-я бригада морской пехоты, часть 503-го батальона морской пехоты, 3057-я часть Национальной гвардии Украины, 23-й отряд морской охраны Украины, есть пограничники, есть еще какие-то подразделения. Есть несколько десятков сотрудников полиции, которые приняли решение защищать город. Все эти части вступили во взаимодействие с командованием обороны города – руководством полка "Азов". Фактически командуют обороной командир "Азова" Денис Прокопенко и командир части 3057 Денис Шлега.

Кто против вас воюет? Насколько силен численный перевес в пользу российской армии?

Один к пяти. Воюют русские, чеченцы и ДНРовцы, причем последних используют просто как пушечное мясо. А чеченцы, хоть их и много, в основном такие "инстаграмные воины".

Вы записали видеообращение к президенту Зеленскому с просьбой предоставить городу системы ПВО. Получили ли вы ответ?

Я записывал обращение не к Зеленскому, а к Байдену, Макрону и всем остальным людям, которые могли бы нам помочь и, как минимум, закрыть небо, что спасло бы тысячи жизней. Но они почему-то бездействуют. Ответа я, конечно, не получил, но я рад, что видео разошлось. Мир должен знать, что здесь происходить.

Нет, никаких уточненных данных нет и быть не может, потому что никто подсчеты не ведет. Думаю, речь идет уже о десятках тысячах погибших. Люди гибнут постоянно, обстрелы не прекращаются. Обычно русские просыпаются где-то в 5:30 часов утра и "работают" до 11 вечера.

По городу удары наносятся абсолютно всем, что было придумано для уничтожения людей. Артиллерия, минометы, ракетные системы залпового огня, одиночные ракеты, ракеты с кораблей, бомбовые удары разной мощности. В том числе сбрасываются фугасные авиабомбы ФАБ-1000. Наносятся удары беспилотниками. Город сравняли с землей. Я не верю, что его можно будет отстроить. Разве что все снести, лет десять разминировать, и потом строить заново. То, что делают с Мариуполем – это геноцид. Путин со своей кампанией по "защите русскоязычных" в ноль уничтожил русскоязычный город. Трупы лежат на улицах и под завалами, которые невозможно сейчас разгребать. И когда потеплеет, в городе возникнет тяжелейшая эпидемиологическая ситуация.

Какие-то больницы в городе действуют?

Практически все больницы разрушены прямыми авиаударами. Есть больницы, которые контролируют русские. Сложно сказать, сколько осталось врачей. Уже в первые недели войны была острая нехватка медикаментов.

Что у вас с продовольствием?

Его мало. Экономим.

Что вам известно о вывозе жителей Мариуполя на оккупированные территории?

Рассматривается ли вариант сдачи Мариуполя русским, чтобы спасти остающихся в городе людей?

Это вопрос не ко мне.