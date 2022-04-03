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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 20:14

В городе на севере Китая введен 4 уровень угрозы из-за вспышки чумы среди грызунов

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В городе на севере Китая введен 4 уровень угрозы из-за вспышки чумы среди грызунов

В северокитайском городе Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) введен четвертый уровень угрозы из-за вспышки чумы среди грызунов. Об этом 3 апреля сообщило китайское издание Global Times. Этот уровень угрозы будет действовать до конца года.

Издание "Хунсин синьвэнь" ранее сообщало, что в пределах города была обнаружена одна мертвая особь когтистой песчанки. Лабораторный анализ тканей подтвердил наличие возбудителя чумы.

GT отмечает, что четвертый - самый низкий уровень угрозы в национальной системе готовности к эпидемии.


Власти города напоминают жителям о необходимости избегать контакта с дикими животными. А также просят их немедленно сообщать о больных или мертвых диких животных, которые могут быть переносчиками чумы. А также уведомлять власти о случаях лихорадки или скоропостижной смерти знакомых.

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