В Греции завершены международные учения ВВС с участием ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на прошлой неделе были завершены международные учения ВВС, проводившиеся в Греции.

В ежегодных учениях под названием "Иниохус" принимали участие три эскадрильи ВВС ЦАХАЛа: "А-Негев 253", "А-Ахат 201" - обе с базы ВВС "Рамон", в также эскадрилья "Нахшон 102" с базы Неватим.

Учения проводились с участием ВВС США, Греции, Франции, Италии, Канады, Кипра и Словении с целью повышения уровня координации сил нескольких армий.

Проводились различные маневры, в том числе отрабатывался сценарий ведения совместных действий в боевых условиях.