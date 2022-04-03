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NEWSru.co.il :: В мире3 апреля 2022 г., 09:54

В Греции завершены международные учения ВВС с участием ЦАХАЛа

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В Греции завершены международные учения ВВС с участием ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что на прошлой неделе были завершены международные учения ВВС, проводившиеся в Греции.

В ежегодных учениях под названием "Иниохус" принимали участие три эскадрильи ВВС ЦАХАЛа: "А-Негев 253", "А-Ахат 201" - обе с базы ВВС "Рамон", в также эскадрилья "Нахшон 102" с базы Неватим.

Учения проводились с участием ВВС США, Греции, Франции, Италии, Канады, Кипра и Словении с целью повышения уровня координации сил нескольких армий.


Проводились различные маневры, в том числе отрабатывался сценарий ведения совместных действий в боевых условиях.

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