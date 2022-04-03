Зеленский обратился к матерям российских солдат: "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обратился к матерям российских солдат, приложив фотографии из Бучи.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - написал Зеленский по-русски.

На украинском языке в этом же посте он написал: "Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить это. Сделать так, чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла".