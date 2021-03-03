Главный прокурор МУС объявила о начале расследования против Израиля

3 марта уходящая вскоре в отставку главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда объявила о начале расследования в отношении Израиля по подозрению в совершении военных преступлений на территории Иудеи и Самарии, а также в секторе Газа.

МУС намерен расследовать действия Израиля начиная с июня 2014 года.

"Согласно Римскому статуту, когда государство обращается в суд на том основании, что есть основания для начала расследования, мы обязаны действовать. Расследование будет проведено трибуналом независимо и объективно. Конвенция требует, чтобы мы раскрыли все факты и доказательства для выявления виновных", – заявила Бенсуда.

Данное расследование может привести к уголовному преследованию израильских высокопоставленных чиновников и выдаче ордеров на их арест.

Решение МУС, принятое большинством голосов, основано на том, что государство "Палестина", границы которого совпадают с границами 1967 года, является государством-членом Международного уголовного суда. Ряд стран, в частности Германия, заявили: Палестина – не государство и не подпадает под юрисдикцию МУС.

Комментируя решение МУС, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что сегодня МУС "еще раз доказал, что является не судебным институтом, а политическим органом". Он назвал решение МУС "антисемитизмом и лицемерием". Это решение также осудил президент Реувен Ривлин, заявив, что обязанность каждого государства - защищать своих граждан.

Лидер партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц заявил, что МУС принял данное решение из-за строительства на территориях. По мнению Горовица, пока Израиль будет угрожать палестинцам аннексией, израильские власти будут подвергаться международному преследованию.

Палестинский МИД, а также террористическая организация ХАМАС, горячо приветствовали решение МУС.

Напомним, в мае 2018 года министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малики передал главному прокурору МУС просьбу начать расследование действий Израиля как "оккупационной силы".

В декабре 2019-го Фату Бенсуда заявила, что существуют основания для начала расследования по подозрению в совершении военных преступлений в секторе Газы, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Согласно заявлению прокурора, ее решению предшествовала тщательная проверка, продолжавшаяся не один год. Тогда же юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал заявление о том, что Израиль не признает юрисдикцию суда.