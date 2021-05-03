Инженер, родившийся в Газе, стал одним из конструкторов вертолета, совершившего полет на Марсе

Доставленный на Марс вертолет Ingenuity, ставшим первым истории нереактивным летательным аппаратом, совершившим полет на другой планете, выполнил уже четыре миссии. Один из разработчиков летательного аппарата – инженер Луай аль-Басьюни, уроженец сектора Газы.

Как передает агентство Anadolu, Луай, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, вырос в городе Бейт-Ханун, его отец был одним из лучших хирургов в секторе Газы, у семьи были и сельскохозяйственные угодья. В 1998 году Луай аль-Басьюни переехал в США и начал учебу на инженера-электрика, подрабатывая развозчиком пиццы.

"После 11 сентября (2001 года) жизнь стала очень тяжелой. Я не мог платить за обучение, и родители мне помочь не могли – израильтяне снесли наши апельсиновые и оливковые рощи. Мне пришлось прервать учебу и работать год без остановки. После этого я перешел в университет Луисвиля", – цитирует инженера сайт Middle East Monitor.

Первую ученую степень аль-Басьюни получил за два года, а вторую – за год. Он занимался исследованиями в таких областях как альтернативные источники энергии, автомобили и летательные аппараты, работающие на электричестве. В 2014 году он присоединился к проекту NASA по созданию вертолета, способного летать в атмосфере Марса.

"Это была просто идея: можно ли летать на Марсе? Мы построили маленький вертолетик, как игрушечный. Начали испытывать в лаборатории двигателей NASA. Получалось не очень. Пришлось основательно потрудиться, прежде чем он взлетел", – вспоминает инженер, рассказывая, что одной из главных проблем стали крайне низкие температуры красной планеты.

"Я отвечал за двигатель и его алгоритмы, автоматизированные системы управления, сервопривод", – говорит Луай, добавляя, что вскоре стал главным инженером электрической части проекта.

Однако, судя по всему, дело обстоит не совсем так, как повествует аль-Басьюни. Инженер рассказывает, что когда Ingenuity совершил первый полет, он закричал так, что разбудил полдома. Если бы Луай действительно занимал столь важную должность, в это время он находился бы в центре управления полетами.

"Когда я смотрел прямой эфир, у меня в глазах появились слезы. Проект был связан с огромным риском. Я чувствовал себя как братья Райт. Я стал частью истории", – говорит Луай.

Middle East Monitor подчеркивает и активную жизненную позицию Луая. "Палестинское дело для меня очень важно. Я сотрудничаю с несколькими неправительственными организациями, помогающими жителям Палестины, например, в области образования. Во время военных операций я всегда в первых рядах манифестантов и даже дошел до членов Конгресса", – заявляет аль-Басьюни.