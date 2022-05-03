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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 14:42

Полк "Азов": в результате российского авиаудара по "Азовстали" погибли две женщины

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Полк "Азов": в результате российского авиаудара по "Азовстали" погибли две женщины Полк "Азов": в результате российского авиаудара по "Азовстали" погибли две женщины

Командование полка "Азов" сообщает, что в результате российского авиаудара по территории завода "Азовсталь" погибли две женщины (из числа гражданских, укрывающихся на заводе).

"Азов" призывает к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной.

Как сообщалось ранее, 3 мая российские военные возобновили штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Новый этап штурма начался с длительной бомбардировки, после чего начался активный обстрел наземными силами ДНР и РФ.

Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что на территории "Азовстали" остаются сотни гражданских, в том числе раненые.

Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что ВС РФ и ДНР начали уничтожать "огневые позиции "Азова" и ВСУ" после того, как украинская сторона якобы нарушила "режим тишины".


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