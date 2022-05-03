Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 220 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 3 мая, 69-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 220 несовершеннолетних, 406 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о еще одном погибшем ребенке: 2 мая в результате ракетного обстрела Одессы был убит 14-летний мальчик, 17-летняя девушка была ранена.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1584 учебных заведений, 118 из них разрушены полностью.