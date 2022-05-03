Иерусалим:
20 - 28°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
23 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 08:21

Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 220 детей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 220 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 3 мая, 69-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 220 несовершеннолетних, 406 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о еще одном погибшем ребенке: 2 мая в результате ракетного обстрела Одессы был убит 14-летний мальчик, 17-летняя девушка была ранена.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Киеве – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1584 учебных заведений, 118 из них разрушены полностью.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:21 Генпрокуратура Украины: жертвами военной агрессии РФ стали не менее 220 детей
20:23 В результате ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок
19:53 Одесса подверглась ракетному обстрелу, есть погибшие и раненые
17:41 Глава МИД Швеции не сомневается: Финляндия вот-вот вступит в NATO
16:50 Телефон премьер-министра Испании был взломан с помощью израильского ПО
13:20 ООН: около 5,5 млн беженцев покинули Украину после начала войны
13:13 В Одессе сообщают об обстреле моста через Днестровский лиман
12:30 Продолжается эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье
12:24 Обстрелы "Азовстали" продолжаются, эвакуация приостановлена
11:26 Минобороны РФ: за сутки поражены 38 военных объектов Украины
Загрузка...