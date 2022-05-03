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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 18:12

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Раввин Пинхас Гольдшмидт сообщил, что из-за болезни отца вынужден сложить с себя обязанности главного раввина Москвы, назначив вместо себя раввина Давида Юшуваева. Причиной этого названа болезнь отца.


Как пишет газета "Исраэль а-Йом", Гольдшмидт находится в Израиле, где госпитализирован его отец. Раввин заявил изданию, что только Всевышнему известно, когда он сможет вернуться в Россию. При этом он сообщил, что продолжает возглавлять раввинатский суд государств СНГ и Балтии.

Он подчеркнул, что остается на связи с еврейской общиной российской столицы как через WhatsApp, так и по телефону и будет рад помочь в любой ситуации. Раввин выражает уверенность, что скоро воссоединится с московской общиной.

Отметим, что в социальных сетях поспешили связать отъезд влиятельного религиозного деятеля с российским вторжением в Украину. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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