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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 19:54

Папа Римский Франциск попросил о встрече с Владимиром Путиным, но не получил ответа

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Папа Римский Франциск попросил о встрече с Владимиром Путиным, но не получил ответа

Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что Ватикан отправил официальный запрос в Москву с просьбой о его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что ответа из России он пока не получил.

В этом интервью, пишет издание Forbes, понтифик он сказал, что "жестокость", подобную той, которую демонстрируют российские войска в Украине, он видел в Руанде в 1994 году, когда там были убиты более миллиона тутси.

Издание отмечает, что понтифик впервые обратился лично к Путину с начала вторжения России в Украину. До последнего времени он выступал с осуждением насилия, но старался сохранять нейтралитет в этом конфликте.


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