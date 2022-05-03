Папа Римский Франциск попросил о встрече с Владимиром Путиным, но не получил ответа

Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что Ватикан отправил официальный запрос в Москву с просьбой о его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что ответа из России он пока не получил.

В этом интервью, пишет издание Forbes, понтифик он сказал, что "жестокость", подобную той, которую демонстрируют российские войска в Украине, он видел в Руанде в 1994 году, когда там были убиты более миллиона тутси.

Издание отмечает, что понтифик впервые обратился лично к Путину с начала вторжения России в Украину. До последнего времени он выступал с осуждением насилия, но старался сохранять нейтралитет в этом конфликте.