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NEWSru.co.il :: В мире3 мая 2022 г., 20:50

Канцлер ФРГ: "Никто не может быть уверен, что Россия не нападет на другую страну"

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Канцлер ФРГ: "Никто не может быть уверен, что Россия не нападет на другую страну"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на пресс-конференции со своими шведскими и финскими коллегами, заявил, что "никто не может быть уверен в том, что Россия не нападет на другую страну".

Шольц говорил о том, что в последние десятилетия Европа жила в уверенности в том, что границы больше не будут передвигаться силой и что необходимо уважать суверенитет других государств. Но Россия нарушила статус-кво, и поэтому никто не может утверждать, что президент Владимир Путин не сделает подобного еще раз.

"Российское вторжение в Украину нарушило порядок, сложившийся после Второй мировой войны, и вынудило Европу пересматривать свою оборонную стратегию", - цитирует канцлера Германии Reuters.


DW пишет, что Шольц заявил, что Германия поддержит вступление Финляндии и Швеции в NATO, если эти страны решат это сделать.

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