Начинается "нобелевская неделя" 2021 года

На этой неделе будут названы лауреаты Нобелевской премии 2021 года. 4 октября в Стокгольме объявят лауреатов премии в области медицины и физиологии. 5 октября будет назван лауреат в области физики, 6 октября – химии. 7 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 8 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.

11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В 2020 году размер Нобелевской премий был увеличен на 1 миллион крон и составил 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую премию.

Лауреаты Нобелевской премии 2020 года

Медицина и физиология. Харви К. Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания/Канада) и Чарльз М. Райс (США) "за открытие вируса гепатита С".

Физика. Премия была разделена на две равные части: первую получил Роджер Пенроуз (Великобритания), вторую разделили между Райнхардом Генцелем (Германия/США) и Андреа Гез (США). Пенроуз удостоен премии "за открытие того факта, что образование черной дыры является надежным прогнозом в общей теории относительности". Генцель и Гез премированы "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Химия. Эммануэль Шарпентье (Франция) и Дженнифер Дудна (США) за изобретение "генетических ножниц" CRISPR/Cas9, позволяющих изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

Литература. Поэтесса Луиза Глюк (США).

Премия мира. Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН "за ее усилия по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она выступила в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликта".

Экономика. Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике") стали американские ученые Пол Мильгром и Роберт Уилсону. Премия им была присуждена за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.