Активисты из Беларуси публикуют имена российских военнослужащих, отправляющих домой награбленное в Украине

Авторы мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" начали публиковать данные российских солдат, воспользовавшихся курьерской службой CДЭК для отправки награбленного своим родственникам в Россию.

"Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине", - пишут авторы проекта.

По собранным активистами проекта данным, только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на оправку в пункте курьерской службы в Мозыре больше 2 тонн вещей, среди которых значительная часть, по их мнению, краденные.

В проекте называются города, в которые уходят посылки: Рубцовск (Алтайский край), Горняк (Алтайский край), Чита, Железногорск), Красноярский край, Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москва, Биробиджан (Еврейская автономная область).

Проект опубликовал имена, фамилии, номера телефонов и содержимое посылок солдат, которые отправили в Россию от 50 до 450 кг.