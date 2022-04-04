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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 20:51

Активисты из Беларуси публикуют имена российских военнослужащих, отправляющих домой награбленное в Украине

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Активисты из Беларуси публикуют имена российских военнослужащих, отправляющих домой награбленное в Украине

Авторы мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" начали публиковать данные российских солдат, воспользовавшихся курьерской службой CДЭК для отправки награбленного своим родственникам в Россию.

"Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине", - пишут авторы проекта.

По собранным активистами проекта данным, только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на оправку в пункте курьерской службы в Мозыре больше 2 тонн вещей, среди которых значительная часть, по их мнению, краденные.


В проекте называются города, в которые уходят посылки: Рубцовск (Алтайский край), Горняк (Алтайский край), Чита, Железногорск), Красноярский край, Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москва, Биробиджан (Еврейская автономная область).

Проект опубликовал имена, фамилии, номера телефонов и содержимое посылок солдат, которые отправили в Россию от 50 до 450 кг.

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