Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 18:27

Президент США о Путине: "Этот парень бесчеловечен, и произошедшее в Буче это доказывает"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Президент США о Путине: "Этот парень бесчеловечен, и произошедшее в Буче это доказывает"

Президент США Джо Байден назвал злодеяния, совершенные Россией и ее президентом Владимиром Путиным в Буче, "военным преступлением" и сообщил, что рассматривает введение дополнительных санкций в отношении России.

"Вероятно, вы помните, как меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Но правда в том, что вы увидели в Буче. Это доказывает - он военный преступник", - заявил президент США.

Байден говорил о необходимости тщательного сбора всех свидетельств злодеяний, совершенных в Украине. Это, по его мнению, сделает возможным суд над Путиным как над военным преступником. "Этот парень бесчеловечен, и то, что произошло в Буче, это доказывает", - сказал Байден.


На вопрос о том, можно ли назвать произошедшее в Буче геноцидом, Байден ответил: "Нет. Я думаю, это военное преступление".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:49 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 41-й день войны
08:34 Главный раввин Украины опубликовал видео из Ирпеня и Бучи
07:30 Гостомель после ухода российских военных. ВИДЕО
05:53 Зеленский: "Оккупанты творили такое, чего не видели даже во времена нацистской оккупации"
22:14 Франция и Германия объявили о высылке российских дипломатов
21:27 Родственники погибшего в Париже еврея, утверждают, что он стал жертвой антисемитизма
20:51 Активисты из Беларуси публикуют имена российских военнослужащих, отправляющих домой награбленное в Украине
18:27 Президент США о Путине: "Этот парень бесчеловечен, и произошедшее в Буче это доказывает"
18:08 Мэр Мариуполя: в городе находятся около 100 тысяч человек, Россия блокирует гуманитарные грузы
16:40 МИД Литвы сообщил о выдворении российского посла из страны
Загрузка...