Президент США о Путине: "Этот парень бесчеловечен, и произошедшее в Буче это доказывает"

Президент США Джо Байден назвал злодеяния, совершенные Россией и ее президентом Владимиром Путиным в Буче, "военным преступлением" и сообщил, что рассматривает введение дополнительных санкций в отношении России.

"Вероятно, вы помните, как меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Но правда в том, что вы увидели в Буче. Это доказывает - он военный преступник", - заявил президент США.

Байден говорил о необходимости тщательного сбора всех свидетельств злодеяний, совершенных в Украине. Это, по его мнению, сделает возможным суд над Путиным как над военным преступником. "Этот парень бесчеловечен, и то, что произошло в Буче, это доказывает", - сказал Байден.

На вопрос о том, можно ли назвать произошедшее в Буче геноцидом, Байден ответил: "Нет. Я думаю, это военное преступление".