Владимир Зеленский посетил Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, где были обнаружены многочисленные свидетельства массовых убийств мирных жителей.

Зеленский пообщался с местными жителями и осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой.

Зеленский заявил, что Россия совершает в Украине военные преступления.

Корреспондент BBC спросил президента Украины, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - ответил Зеленский.