Владимир Зеленский посетил Бучу
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, где были обнаружены многочисленные свидетельства массовых убийств мирных жителей.
Зеленский пообщался с местными жителями и осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой.
Зеленский заявил, что Россия совершает в Украине военные преступления.
Корреспондент BBC спросил президента Украины, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией.
"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - ответил Зеленский.
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Военная разведка Украины опубликовала имена российских военнослужащих, по всей видимости, находившихся в Буче
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Реакция Запада на трагические события в Буче была резче, чем реакция властей Израиля
Реакция Запада на трагические события в Буче была резче, чем реакция властей Израиля