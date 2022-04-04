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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 15:29

Владимир Зеленский посетил Бучу

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Владимир Зеленский посетил Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Бучу, где были обнаружены многочисленные свидетельства массовых убийств мирных жителей.

Зеленский пообщался с местными жителями и осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой.

Зеленский заявил, что Россия совершает в Украине военные преступления.

Корреспондент BBC спросил президента Украины, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией.


"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - ответил Зеленский.

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