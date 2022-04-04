Франция и Германия объявили о высылке российских дипломатов

4 апреля посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений на территории Германии в связи с событиями в украинском городе Буча. Об этом пишет ТАСС.

Одновременно с этим на сайте МИД Франции появилось сообщение о принятом решении высылке "многих россиян, находящихся на территории страны с дипломатическим статусом". В сообщении отмечается, что это решение является частью общеевропейской кампании.