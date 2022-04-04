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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 16:40

МИД Литвы сообщил о выдворении российского посла из страны

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МИД Литвы сообщил о выдворении российского посла из страны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 4 апреля, объявил о решении понизить уровень дипломатического представительства с Россией. Российскому послу Алексею Исакову предписано покинуть страну.

Агентство Delfi, опубликовавшее видео с пресс-конференции Ландсбергиса, сообщает, что правительство также приняло решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

Также в скором времени Москву покинет посол Литвы Эйтвидас Баярунас.


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