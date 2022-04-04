Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 18:08

Мэр Мариуполя: в городе находятся около 100 тысяч человек, Россия блокирует гуманитарные грузы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мэр Мариуполя: в городе находятся около 100 тысяч человек, Россия блокирует гуманитарные грузы

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время онлайн-брифинга сообщил, что в городе по-прежнему находятся около 100 тысяч жителей. Ни один автобус, предназначенный для эвакуации людей, не может попасть в город.

По словам мэра, российские военные блокируют все гуманитарные грузы, которые двигаются в направлении Мариуполя.

Бойченко сказал, что город находится на грани гуманитарной катастрофы: более месяца нет электричества, воды, еды, медикаментов.


Бойченко обратился к международному сообществу с просьбой объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:49 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 41-й день войны
08:34 Главный раввин Украины опубликовал видео из Ирпеня и Бучи
07:30 Гостомель после ухода российских военных. ВИДЕО
05:53 Зеленский: "Оккупанты творили такое, чего не видели даже во времена нацистской оккупации"
22:14 Франция и Германия объявили о высылке российских дипломатов
21:27 Родственники погибшего в Париже еврея, утверждают, что он стал жертвой антисемитизма
20:51 Активисты из Беларуси публикуют имена российских военнослужащих, отправляющих домой награбленное в Украине
18:27 Президент США о Путине: "Этот парень бесчеловечен, и произошедшее в Буче это доказывает"
18:08 Мэр Мариуполя: в городе находятся около 100 тысяч человек, Россия блокирует гуманитарные грузы
16:40 МИД Литвы сообщил о выдворении российского посла из страны
Загрузка...