Мэр Мариуполя: в городе находятся около 100 тысяч человек, Россия блокирует гуманитарные грузы

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время онлайн-брифинга сообщил, что в городе по-прежнему находятся около 100 тысяч жителей. Ни один автобус, предназначенный для эвакуации людей, не может попасть в город.

По словам мэра, российские военные блокируют все гуманитарные грузы, которые двигаются в направлении Мариуполя.

Бойченко сказал, что город находится на грани гуманитарной катастрофы: более месяца нет электричества, воды, еды, медикаментов.

Бойченко обратился к международному сообществу с просьбой объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя.