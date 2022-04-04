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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 21:27

Родственники погибшего в Париже еврея, утверждают, что он стал жертвой антисемитизма

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Родственники погибшего в Париже еврея, утверждают, что он стал жертвой антисемитизма

31-летний парижанин Джереми Коэн погиб около двух месяцев назад под колесами трамвая. Его родные утверждают, что он стал жертвой антисемитизма.

В понедельник, 4 апреля, семья погибшего опубликовала видеозапись произошедшего. На видео можно увидеть, что группа молодых людей берет в кольцо Коэна и начинает его бить, он падает, затем встает и бежит через дорогу и выбегает на трамвайные пути.

По словам родных, Джереми привлек к себе внимание молодчиков тем, что носил кипу.


Брат Джереми, проживающий в Израиле, рассказывает, что он и другие члены семьи побывали на месте происшествия, пытаясь разыскать свидетелей. Они раздавали жителям района флаеры с просьбой связаться с ними, если им что-то известно о случившемся. Один из связавшихся с ними парижан передал им видеозапись инцидента.

Израильский сайт "Мако" пишет, что член французского парламента Меир Хабиб обращался к министру внутренних дел Франции, который его заверил, что правоохранительые органы со всей серьезностью относятся к гибели молодого мужчины и виновные в его смерти будут найдены.

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