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NEWSru.co.il :: В мире4 апреля 2022 г., 15:47

США потребуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека

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США потребуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека

Поспред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США потребуют от Генеральной ассамблее ООН исключить Россию из Совета по правам человека.

Томас-Гринфилд назвала участие России в Совете ООН по правам человека "фарсом".

Требование США последовало после свидетельств о массовом уничтожении в Киевской области мирных жителей.

Для исключения государства из Совета прав человека необходимо две трети голосов членов Генассамблеи ООН.


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