США потребуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека
Поспред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США потребуют от Генеральной ассамблее ООН исключить Россию из Совета по правам человека.
Томас-Гринфилд назвала участие России в Совете ООН по правам человека "фарсом".
Требование США последовало после свидетельств о массовом уничтожении в Киевской области мирных жителей.
Для исключения государства из Совета прав человека необходимо две трети голосов членов Генассамблеи ООН.
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// NEWSru.co.il // В мире // 04 апреля 2022
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