США потребуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека

Поспред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США потребуют от Генеральной ассамблее ООН исключить Россию из Совета по правам человека.

Томас-Гринфилд назвала участие России в Совете ООН по правам человека "фарсом".

Требование США последовало после свидетельств о массовом уничтожении в Киевской области мирных жителей.

Для исключения государства из Совета прав человека необходимо две трети голосов членов Генассамблеи ООН.