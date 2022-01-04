Во Франции через семь дней после смерти брата-близнеца умер Игорь Богданофф. Им было по 72 года, и они не были вакцинированы.

По словам друзей, знаменитые Гришка и Игорь Богданофф, ведущие популярных программ на телевидении, были уверены, что от коронавируса их защитит здоровый образ жизни. Но этого не произошло. В середине декабря они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ. Настоящие имена братьев - Игорь и Григорий.