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NEWSru.co.il :: В мире4 января 2022 г., 21:46

Через семь дней после смерти брата-близнеца умер Игорь Богданофф

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Через семь дней после смерти брата-близнеца умер Игорь Богданофф

Во Франции через семь дней после смерти брата-близнеца умер Игорь Богданофф. Им было по 72 года, и они не были вакцинированы.

По словам друзей, знаменитые Гришка и Игорь Богданофф, ведущие популярных программ на телевидении, были уверены, что от коронавируса их защитит здоровый образ жизни. Но этого не произошло. В середине декабря они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ. Настоящие имена братьев - Игорь и Григорий.


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Умер один из братьев-близнецов Богданофф

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