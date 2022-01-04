Самая молодая женщина-миллиардер в истории признана виновной в обмане инвесторов

В Калифорнии вынесен вердикт на процессе против основательницы медицинского старт-апа Therranos Элизабет Холмс. Присяжные признали ее виновной во вступлении в сговор с целью сознательного обмана инвесторов и трех эпизодах мошенничества.

Компания Therranos утверждала, что ей удалось разработать революционную технологию, способную диагностировать множество заболеваний по анализу крови. Это привело к стремительному росту курса акций, пока не выяснилось, что утверждения Холмс и ее соратников – ложь.

Обвинение изображало подсудимую шарлатанкой, которую интересовали лишь деньги и влияние. Защита представляла Холмс как предпринимателя-визионера из Кремниевой долины, заявив, что она стала жертвой сексуального насилия со стороны одного из своих бизнес-партнеров.

Рассмотрение дела самой молодой женщины-миллиардера в истории продолжалось четыре месяца. Было заслушано более 30 свидетелей. Присяжным потребовалось семь дней, чтобы прийти к единому мнению. Мера пресечения будет назначена позже, но по каждому из обвинений Холмс грозит до 20 лет тюрьмы.