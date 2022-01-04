Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире4 января 2022 г., 13:14

Самая молодая женщина-миллиардер в истории признана виновной в обмане инвесторов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В Калифорнии вынесен вердикт на процессе против основательницы медицинского старт-апа Therranos Элизабет Холмс. Присяжные признали ее виновной во вступлении в сговор с целью сознательного обмана инвесторов и трех эпизодах мошенничества.


Компания Therranos утверждала, что ей удалось разработать революционную технологию, способную диагностировать множество заболеваний по анализу крови. Это привело к стремительному росту курса акций, пока не выяснилось, что утверждения Холмс и ее соратников – ложь.

Обвинение изображало подсудимую шарлатанкой, которую интересовали лишь деньги и влияние. Защита представляла Холмс как предпринимателя-визионера из Кремниевой долины, заявив, что она стала жертвой сексуального насилия со стороны одного из своих бизнес-партнеров.

Рассмотрение дела самой молодой женщины-миллиардера в истории продолжалось четыре месяца. Было заслушано более 30 свидетелей. Присяжным потребовалось семь дней, чтобы прийти к единому мнению. Мера пресечения будет назначена позже, но по каждому из обвинений Холмс грозит до 20 лет тюрьмы.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 06 сентября 2018
Стартап Theranos, крупнейшее мошенничество в истории Силиконовой долины, начал процедуру банкротства

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:14 Самая молодая женщина-миллиардер в истории признана виновной в обмане инвесторов
12:29 Стала известна сумма компенсации, выплаченной Джеффри Эпштейном одной из своих жертв
12:28 "Поддельные факты": коронавирус, теории заговора и антисемитизм
11:31 Британка Прит Чанди в одиночку достигла Южного полюса
09:09 Умер российский актер Владимир Городничев
13:25 Президент Бразилии вновь госпитализирован в связи с болями в животе
10:58 Байден заверил Зеленского в нерушимой поддержке США
00:26 Премьер-министр Судана объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста
21:53 Власти Болгарии уверены, что у многих умерших от COVID-19 были поддельные сертификаты о вакцинации
13:11 Новые орденоносцы в Великобритании: Дэниэль Крейг сравнялся с Джеймсом Бондом
Загрузка...