В Казахстане проходят массовые протесты, в Алматы введен режим ЧП

В городах Казахстана проходят акции протеста, вызванные двухкратным повышением цен на сжиженный газ. Вечером на площади Республики в Алматы начались столкновения митингующих с полицейскими. Силовики применяют против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Телеграм-канал KazTag написал, что президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице и Мангистауской области, который будет действовать до 19 января.

"Военный обозреватель" написал, что в Алматы введена бронетехника. В телеканале опубликована фотография, на которой видны несколько движущихся бронетранспортеров. Снимок сделан на окраине столицы.

Местные СМИ пишут, что на площади Республики митингующие разгромили и подожгли несколько полицейских автомобилей, а также избили полицейского.

Митингующие требуют от правительства снизить стоимость газа для машин.