Умер российский актер Владимир Городничев

3 января в возрасте 74 лет в Иваново умер артист Владимир Городничев, многие годы работавший в Ивановском драматическом театре, известный также по сыгранным им киноролям, сообщает "Ивтелерадио".

Владимир Городничев родился 25 мая 1947 года. В 1973 году Владимир Городничев закончил ГИТИС, курс Г.Г. Конского, О.Н. Андровской и С.Л. Собиновой. В том же году был приглашен в Ивановский драматический театр, где проработал до последних дней своей жизни.

Сыгранные им театральные роли: Лопахин – "Вишневый сад", Михаил – "Последний срок", Михайло Головин – "Царь Федор Иоаннович", Пров – "Кому на Руси жить хорошо", Гусь – "Зойкина квартира", Саня – "Прибайкальская кадриль", Отец – "Ромео и Жанетта", Граф Кент – "Король Лир", Михеич – "Живи и помни", Антонио – "Безумный день, или Женитьба Фигаро" , Хозяин – "Очень простая история", Эгей – "Сон в летнюю ночь", Мордехай – "Баллада Инвалидной улицы", Никон Иваныч – "Жизнь Василия Фивейского", Питер Мейсон – "Осторожно, мамочки", Купец и Митрич – "Аленький цветочек".

В 1991 году актера заметил режиссер Владимир Грамматиков и предложил роль Купца в своей экранизации "Сказки о купеческой дочери и таинственном цветке". В том же году Городничевым была сыграна и еще одна роль в кино – в советско-польском фильме "Люк".

Многие годы Городничев занимался педагогической деятельностью в Ивановском областном колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование. На протяжении нескольких лет он возглавлял работу народного театра в посёлке Савино.

Похороны состоятся 6 января.

https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/231454/foto/