Поисковая операция на месте обрушения здания во Флориде приостановлена: планируется снос

В Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), после вновь приостановлены поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers. Шансов на обнаружение выживших почти нет.

Власти планируют снести оставшуюся часть здания, а потом завершить поиски тел погибших. Продолжение поисковой операции могло привести к обрушениям, в результате которых пострадали бы люди. Кроме того, к Флориде приближается очередной ураган.

Найдены тела 24 погибших. По состоянию на 4 июля, опубликованы имена 20 погибших:

1. Стейси Доу Фенг (54)

2. Антонио Лозано (83)

3. Глэдис Лозано (79)

4. Мануэль ЛаФонт (54)

5. Леон Оливкович (80)

6. Кристина Беатрис Эльвира (74)

7. Луис Андрес Бермудес (26)

8. Ана Ортис (46)

9. Фрэнк Клейман (55)

10. Михаэль Давид Альтман (50)

11. Хильда Норьега (92)

12. Андреас Гианнитсопулос (21)

13. Анаэли Родригес (42)

14. Маркус Джозеф Гуара (52)

15. Люсия Гуара (10)

16. Эмма Гуара (4)

17. Бонни Эпштейн (56)

18. Клаудио Боннфой (85)

19. Мария Обиас-Боннфой (69)

20. Магали Елена Дельгадо (80)



Завершение работы по сверке информации о жителях здания позволило сократить число пропавших без вести до 126 человек. По сведениям МИД Израиля, около 20 из них имеют израильский паспорт. Радиостанция "Кан Бет" сообщала, что среди пропавших не менее 30 представителей еврейской общины, многие из которых имеют израильское гражданство.

Известно, что среди погибших и пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы, Великобритании. Упоминалось и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждает, что пропали российские граждане).

139 человек, проживавших в комплексе Champlain Towers, были эвакуированы.

Власти Флориды собрали образцы ДНК у родственников пропавших без вести для возможной идентификации останков погибших.

Отметим, что израильские специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

Согласно опубликованным данным, еще в 2018 году после инженерной проверки был сделан вывод, что еще при строительстве Champlain Towers были допущены "серьезные просчеты". В частности, речь шла о проблемах с водостоком.