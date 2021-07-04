На Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились около 90 человек

В воскресенье, 4 июля, на Филиппинах разбился военный самолет C-130 Hercules, на борту которого находились около 92 человека (трое пилотов, пять членов экипажа и 84 военнослужащих-пассажиров), сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление военных.

После падения самолет загорелся.

Катастрофа произошла в районе Патикул, провинция Сулу.

Проводится спасательная операция.

Официальна подтверждена гибель 17 человек.

Начальник генштаба армии Филиппин генерал Сирилито Собежана заявил, что не менее 40 военнослужащих были спасены и доставлены в больницы. По его словам, самолет, перевозивший военных из Кагаян-де-Оро, "промахнулся" мимо взлетно-посадочной полосы, пытался вновь набрать высоту, но упал в гористом районе.

Полковник Эдгард Аревало заявил, что авиакатастрофа, по всей видимости, не была вызвана атакой боевиков, хотя в районе, где упал самолет, филиппинские военные действуют против исламистов.

Информация уточняется.

C-130 Hercules – самый используемый в мире военно-транспортный самолет средней и большой дальности (производства компании Lockheed, США).