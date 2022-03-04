9-й день войны в Украине: под Киевом погибли мирные жители; обстрелы украинских городов продолжаются

В пятницу, 4 марта, вечером, сирены воздушной тревоги были слышны в Киеве, Одессе, Чернигове, Волыни, Тернопольской области, Белой Церкви, Фастове, Черкассах, Каневе и Виннице.

В селе Мархаловка (Киевская область) в результате авиаудара российских ВВС погибли пять человек, трое из них – дети. Еще один человек, возможно, остается под завалами. Ущерб причинен восьми жилым домам.

По данным британской разведки, возобновились ожесточенные бои к северо-западу от Киева – предположительно, речь идет о боевых действиях возле аэродрома "Антонов" (Гостомель).

По всей Киевской области с 4 по 5 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. В эти часы нельзя выходить на улицу и посещать общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

В пятницу, 4 марта, Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации в стране. По состоянию на вечер девятого дня войны основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных ими населенных пунктах.

Продолжаются ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. Используется артиллерия и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

На Волынском направлении положение украинских войск остается без существенных изменений.

На Северском направлении – оборона Чернигова. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.

Воздушные силы ВСУ отражают воздушные удары российских ВВС. Продолжают ведение систематических боевых действий. К настоящему времени российские войска потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.