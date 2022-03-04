Мэр Энергодара сообщил о пожаре на территории Запорожской атомной электростанции

Глава городской администрации города Энергодара Дмитрий Орлов в своем телеграмм-канале написал о том, что на территории Запорожской атомной электростанции, около которой весь вечер шли ожесточенные бои, произошел пожар.

Орлов пишет, что пожар стал результатом обстрела объекта российскими войсками.

Это сообщение было опубликовано 01:40 по местному времени.

До появления сообщения о пожаре один из сотрудников электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что российские войска ведут огонь по зданиям и энергоблокам. Он требовал прекратить огонь, так как это создает "реальную ядерную угрозу".

Один из жителей города ведет в YouTube прямую трансляцию с территории АЭС.

Сотрудник пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил журналистам TSN, что камера, с которой ведется трансляция, расположена на административном здании, рядом с первым энергоблоком. По его словам, ведется тушение огня.

"В первую очередь нужно приостановить огонь и ликвидировать те последствия, которые уже есть. Персонал станции находится на рабочих местах и обеспечивает безопасность производства. Они обязательно будут соблюдать регламенты и выполнят все необходимые операции, чтобы привести энергоблок в безопасное состояние. Но с продолжением обстрелов никто не может сказать, чем все завершится", - говорит он.

Международное агентство по атомной энергии в своем "твиттере" сообщило, что "им известно о сообщениях об обстрелах Запорожской АЭС" и что его представители обсуждали с украинскими властями ситуацию.

Из администрации Белого дома передали, что Вашингтон отслеживать ситуацию на Запорожской АЭС.

Ранее представители МАГАТЭ выражали озабоченность по поводу боев рядом с АЭС.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Еще 2 марта российские СМИ сообщили, что Москва уведомила МАГАТЭ о взятии под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, власти Украины это опровергали.