Запорожская АЭС захвачена российскими военными

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ, сообщила утром 4 марта Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). "Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", – цитирует заявление ведомства агентство "Интерфакс-Украина".

ГИЯРУ указывает, что в ночь на 4 марта военные РФ обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на ее территории, который силами подразделений ГСЧС был потушен. Информация о погибших и пострадавших нет.

"Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеются повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1, не влияющие на безопасность энергоблока. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии", – заявляет ГИЯРУ. Изменения радиационного состояния на текущее время не зафиксированы.

В сообщении указывается, что активирован Информационно-кризисный штаб Госатомрегулирования, специалисты Госатомрегулирования и Государственного нпаучно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС.

ГИЯРУ указало, что в настоящее время в работе на станции только один из шести энергоблоков – №4, выдающий сейчас электрическую мощность 690 МВт.

Энергоблок №1 находится на планово-предупредительном ремонте, на энергоблоках №№ 2, 3, 5 и 6 производится охлаждение ядерных установок, при этом блоки №№ 2 и 3 отключены от энергосистемы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов выступил с видеообращением, заявив: "Потерь и пострадавших среди мирного населения, невооружённого, нет... Что касается выстрелов. В мирное население выстрелы не осуществлялись, если и осуществлялись, то холостыми патронами. Выстрелов в жилые кварталы не было". Орлов отметил, что в городе отключено отопление, повреждён водопровод, при этом водоснабжение и электроснабжение возобновлены.

Министерство обороны РФ заявило, что возгорание на Запорожской АЭС якобы было результатом "чудовищной провокации" украинских диверсантов, которые подожгли здание после перестрелки с российскими войсками. Однако на видео с места инцидента видно, что на территорию атомной электростанции попал снаряд, отмечает BBC News.