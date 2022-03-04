Зеленский: "Россия прибегла к ядерному террору. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир "проснуться", поскольку Россия прибегла к ядерному террору – обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать мир, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Европейцы проснитесь, российские танки, оборудованные тепловизорами, сознательно обстреливают ядерные блоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Они к этому готовились. Это грозит вторым Чернобылем и даже большим…Мы связались с лидерами, нашими партнерами. Я говорил с Шарлем Мишелем, с Шольцем, говорил с Дудой, говорил с Президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также премьер-министром Джонсоном. Мы все предупреждаем. Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору", – сказал Зеленский в видеообращении ночью в пятницу, 4 марта.

"Российские пропагандисты грозили засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза а реальность и мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда он не произойдет, дай Бог. Никто этого не просчитает до конца. Но наши парни всегда держали атомную станцию в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог на станцию войти, чтобы никто не мог эту станцию захватить, заминировать и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир", – заявил Зеленский.

Президент Украины призвал европейцам и жителям всего мира: "Надо остановить российских военных немедленно! Докричитесь до своих политиков! Украина – это 15 атомных блоков, если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, это будет в 10 раз больше, чем Чернобыль! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!"

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм после беседы с министром энергетики Украины Германом Галущенко объявила, что Соединенные Штаты приведут в готовность Группу аварийной ядерной поддержки (NEST). NEST представляет собой группу ученых, техников и инженеров, задачей которых является максимально быстрая реакция на любой тип радиологической угрозы в любой точке мира. "Российская военная операция в непосредственной близости от реактора (Запорожской АЭС) – полное безрассудство, и это надо прекратить", – сказала Грэнхолм. При этом она отметила, что реакторы АЭС защищены прочными конструкциями и останавливаются в безопасном режиме. По словам Дженнифер Грэнхолм, в настоящее время в зоне Запорожской АЭС повышенной радиации не наблюдается.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы, передает русская редакция BBC News. Это заявление было сделано в свете ночного инцидента на Запорожской атомной электростанции, где в результате обстрелов начался пожар. Правительство Великобритании назвало ситуацию чрезвычайно тревожной. Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренный телефонный разговор, и согласились в том, что главный приоритет сейчас – заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС. Ранее Лондон инициировал созыв экстренного заседания Совбеза ООН, и теперь, говорят на Даунинг-стрит, ситуация в Запорожье станет выйдет на первый план в повестке.

Рано утром 4 марта Дмитрий Орлов сообщил, что бои в районе Запорожской АЭС прекратились. Пожарные получили доступ к Запорожской АЭС, где в административном здании возник пожар, вызванный артобстрелом, длившемся несколько часов. Обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса. В настоящее время пожар локализован. Продолжаются работы по его тушению.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Еще 2 марта российские СМИ сообщили, что Москва уведомила МАГАТЭ о взятии под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, власти Украины это опровергали.